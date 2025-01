Grippe! Gasser sagt für Aspen-Weltcup erkrankt ab

Die Kärntnerin erwischte eine Grippe und fehlt daher beim Slopestyle-Weltcup am Freitag und Samstag in Aspen. Da auch ihr Freund Clemens Millauer wegen einer Bänderdehnung im linken Knie bis Ende Februar ausfällt, ist in Aspen nur Hanna Karrer im Snowboard im Einsatz.