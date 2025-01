Stadlober: „Sind bei WM gefährliche Außenseiter!“

Sie erlebten 1982 als Aktive eine Heim-WM in Schladming. Was bedeutet ein Großereignis daheim für einen Athleten, eine Athletin?

Der Rummel war auch damals schon groß. Aber ich hatte keinen Druck, weil ich gerade erst dazugekommen bin. Jeder wünscht sich eine Heim-WM, aber natürlich ist der Druck noch einmal größer, weil die Aufmerksamkeit einfach größer ist. Jeder und jede will das Beste rausholen, da legt man sich den Druck selber stark auf. Das macht es so schwierig. Das wird eine ganz besondere WM werden von der Wahrnehmung, weil wir uns alle bemühen, das auf einen Level zu heben, dass man sagt, wow, das war die beste Weltmeisterschaft bisher. In diesem Sog sind die Sportler und Sportlerinnen auch drinnen. Der Druck ist da. Wer am besten damit umgehen kann, wird am besten performen.