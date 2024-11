Klimawandel und „Goldrausch“ lassen Preise steigen

Zotter: „Schokolade wird nie mehr so billig zu haben sein“

Als zuletzt Rohkakao im April/Mail neue Rekordpreise erreicht hatte, meinte der steirische Chocolatier Josef Zotter gegenüber der „Krone“: „Schokolade wird nie mehr so billig zu haben sein, wie es einmal der Fall war. Ich schätze, dass konventionelle Schokolade um ein Drittel teurer wird.“ Als Gründe nannte er zum einen Ernteausfälle, auch durch den Klimawandel, zum anderen Mitarbeitermangel, weil die Jungen, die hauptsächlich auf den Plantagen arbeiten, in Massen in die Städte abwandern. Auch Spekulanten erwähnte der Unternehmer.