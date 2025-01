Das teuerste Haus wurde am Attersee verkauft

Wohl dem, der sich das leisten kann. Zwischen Juli und September 2024 gab es wieder einige Bewegungen am heimischen Immobilienmarkt. Das zeigt ein Blick in die Grundbücher, den die Experten von IMMOunited und willhaben immer machen. Für ganze 3,5 Millionen Euro wechselte demnach ein Einfamilienhaus in Unterach am Attersee den Besitzer, das war damit auch die teuerste Wohnimmobilie in Oberösterreich. Dabei war das Haus vergleichsweise billig, denn in Kitzbühel legte jemand – die Daten sind natürlich vertraulich – schlappe 6,81 Millionen Euro für ein Einfamilienhaus auf den Tisch.