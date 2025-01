Nachfrage nach Miet-Immobilien ist auf Rekordhoch

KIM-Verordnung läuft bald aus

Doch nun wittert die Branche frischen Wind: „Wir sind mit großer Hoffnung in das neue Jahr gestartet. Einer der vielen positiven Mosaiksteinchen ist das Auslaufen der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-, kurz KIM-Verordnung“, so Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder bei der Wirtschaftskammer OÖ. „Die war ein großes Thema, weil viele Käufer ihretwegen die Finanzierung nicht geschafft haben. Die Situation ist noch nicht perfekt, aber deutlich besser als in den vergangenen Jahren.“