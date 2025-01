„Unterstellung, dass Ortschefs Jobs retten wollen“

27 Kooperationen in 67 Gemeinden

Langer-Weninger lieferte auch Zahlen, was in der Vergangenheit bereits geschehen ist – vor allem in Sachen Kooperationen. So gebe es in Oberösterreich 27 Kooperationen, die insgesamt 67 Gemeinden betreffen. Hier werde etwa beim Bauhof oder in der Verwaltung zusammengearbeitet. Sie reagierte auch auf die Vermutung von Eypteltauer, wonach es darum gehe, Bürgermeisterposten zu sichern anstatt Gemeinden zukunftsfähig auszustellen: „Das ist eine grobe Unterstellung.“