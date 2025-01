Ein Routinier soll dem GAK Schwung verleihen

Als Technischer Direktor ist Wawra (der auch bei der Stars & Friends-Spieler-Agentur gearbeitet hatte) Schnittstelle zu Sportdirektor, Mannschaft, Trainerteam und der Akademie: „Man muss über das Hier und Jetzt hinausdenken“, so Elsneg, „wir müssen im Scouting für die nächsten Transferperioden gut aufgestellt sein. In der Kaderplanung wird uns seine Erfahrung gut tun, bisher haben uns diesbezüglich ja leider die Ressourcen gefehlt.“ Gestern war Wawra bei 14 Grad und besten Bedingungen im Trainingslager im kroatischen Umag bereits an Elsnegs Seite.