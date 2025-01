Betreiber von beliebter Innenstadt-Bar pleite

Erst seit vergangenem Mai ist die „Promenaden Bar Wine & Dine“ am Eck Promenade/Klammstraße zu finden. Doch nicht nur wegen der erlesenen Weinauswahl und dem kleinen aber feinen Schanigarten in bester Lage hat sich das Lokal in den vergangenen Monaten zu einem beliebten Hotspot für Fortgeh-Freudige entwickelt. Umso überraschender, die jetzige Insolvenz des Betreibers.