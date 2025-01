Europa-Tour der Rolling Stones fällt ins Wasser

Eine Tour unter dem Titel „Hackney Diamonds 2025“ mit mindestens 14 Gigs in großen Stadien in Europa sei zwar schon in Planung gewesen, doch noch vor Bekanntgabe der Tourdaten wieder gecancelt geworden. Und damit fällt wohl auch ein lang ersehntes Stones-Konzert im Happel-Stadion ins Wasser!