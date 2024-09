Erde bekommt für ein paar Wochen zweiten Begleiter

Besonders sehnsüchtig schauen in den kommenden Monaten womöglich diejenigen, die vom Rohstoffabbau im Weltall träumen, in den Himmel: „Jedes Mal, wenn von Asteroidenbergbau die Rede ist, geht es um Mini-Monde“, erklärte Spoto der „New York Times“. Ein metallreicher Felsbrocken, der die Erde umkreist, wäre also ein nettes Ziel für Schürfer.