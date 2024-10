Neue Mission für Asteroiden-Abwehr gestartet

Gelungener Start der Folgemission von DART im Bereich der planetaren Asteroidenabwehr: Die ESA-Sonde „Hera“ ist am Montag, um 16.58 Uhr MESZ, an Bord einer Falcon-9-Rakete vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus in Richtung des Asteroiden Dimorphos abgehoben, den sie in 26 Monaten erreichen soll.