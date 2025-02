Ein Liebespaar, das beim Opernball Zeichen setzt

Wie die beiden, im wahrsten Sinne des Wortes, „antanzen“ werden? In einem weißem und in einem schwarzen Frack. „Und es war nicht einfach, einen Weißen zu bekommen“, lacht Pfister voller Vorfreude auf den großen Abend mit seiner großen Liebe. „So wie Damen und Herren auch. Heutzutage sagt man ,Follower-‘ und ,Leader-Position‘. Stefan tanzt als Follower und um das Muster bei der Choreografie einzuhalten, muss sein Frack weiß sein“, so Takats über den Hintergrund. Freilich muss man in dem Kontext auch die Frage stellen, warum sie das machen. Beziehungsweise, warum sie es genau beim Opernball, vor so einer Medienöffentlichkeit tun? „Für uns ist es normal“, sagen sie unisono.