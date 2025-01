ORF-Lady Leona König bringt „Cher“ zum Opernball

Bei der Übertragung des ORF vom Opernball am 27. Februar wird eine Moderatorin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besonders ins Auge stechen: Charity-Lady und „Goldene Note“-Erfinderin Leona König. Gemeinsam mit ihrem Partner, Alt-ORF-General und Medienmanager Alexander Wrabetz, wird sie mit den anderen Ehrengästen über den roten Teppich in die Oper hinein defilieren. Sie tut’s mit einem ganz besonderen Kleid und ADABEI durfte Mäuschen spielen, als sie in der Innenstadt-Schneiderei von Kaja Bryjka letzte Adaptionen vornahm.