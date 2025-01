Ein letztlich vergebliches Ringen um das Visum!

Am Samstag steigt das 2. internationale Ringerturnier in Wels mit 200 Starter aus fünf Nationen. Die großen Ringer-Nationen wie Russland, Iran oder Tadschikistan fehlen. Wie auch die Unterstützung von der Stadt Wels. So muss man Matten extra aus Salzburg holen und dann im Bus lagern, ehe man aufbauen darf.