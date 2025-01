Debütiert 19-Jähriger? Torwart-Sorgen bei Bayern

Dann stünde Max Schmitt bereit. Ein Name, der bisher wohl nur eingefleischten Bayern-Fans ein Begriff sein dürfte. Der 19-Jährige ist Stammtorhüter der Regionalliga-Mannschaft des Rekordmeisters. Einen Profi-Einsatz hat er noch nicht vorzuweisen – ausgerechnet in der „Königsklasse“ könnte es also so weit sein.