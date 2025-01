Offiziell: FC Bayern verpflichtet Goalie-Talent

Wer wird der Nachfolger von Manuel Neuer?

Damit ist der FC Bayern auf der Tormannposition sehr breit aufgestellt. Hinter der Vereinslegende Manuel Neuer beansprucht auch der israelische Nationaltorwart Daniel Peretz die Rolle des ersten Stellvertreters. Diese dürfte ihm Urbig nun streitig machen. Möglich, dass Peretz verliehen wird. Mit Routinier Sven Ulreich haben die Münchner zudem einen erfahrenen Mann in der Hinterhand. Neuer dürfte seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr bis 2026 verlängern. Wer dann sein Nachfolger wird? In Frage kommt vor allem Alexander Nübel, der derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, in München aber noch einen Vertrag bis 2029 hat. Oder wird’s doch Urbig? ...