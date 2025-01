„Wir wissen, dass es ein Risikosport ist, aber …“

„Ganz oben hat es zuerst mehr als einen Meter geschneit und dann ziemlich weit hinauf geregnet“, erklärte Victoria Olivier, weshalb in Sella Nevea (It) gestern auch das zweite Training für die Europacup-Doppelabfahrt ins Wasser gefallen war. „Jetzt soll am Mittwoch trainiert und am Donnerstag und Freitag je ein Rennen gefahren werden. Wir müssen flexibel bleiben.“