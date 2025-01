Säumel: „Wir wollen einen starken Abschluss!“

Der letzte Tanz in der Champions League! In der Schlussrunde der Ligaphase empfängt Sturm im Klagenfurter Wörthersee Stadion RB Leipzig. Und zum Abschluss kommt es nochmals zu einer Premiere. Erstmals in der Klubhistorie treffen die Grazer in der Königsklasse in einem Heimspiel auf einen deutschen Klub. Während es für die Gäste bereits das sechste Pflichtspiel im Jahr 2025 ist, ist es für die Grazer erst der zweite Anlauf. „Das ist eine zusätzliche Motivation. Eine echt coole Aufgabe gegen einen internationalen Top-Klub“, so Sturm-Coach Jürgen Säumel.