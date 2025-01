„Überall Blut“: So erlebten Bahnrad-Fahrer Unfall

„Zur aktuellen Situation kann ich für meinen Teil Entwarnung geben“, schrieb Gentzik bei Instagram. Die Verletzungen des 18-Jährigen haben es in sich: Ein Haarriss in der Schulter, eine Gehirnerschütterung und leichte Hämatome in der Lunge. „Ich werde noch zwei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen und dann hoffentlich bald nach Hause fliegen und wieder mit dem Training anfangen können“, sagte Gentzik.