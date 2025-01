Strafe für Obdachlosenmörder erhöht: 13 Jahre Haft

Thomas A. ist sichtbar gezeichnet. Zum Richtersenat sagt der Jugendliche mit brechender Stimme: „Am Anfang hatte ich die Reue nicht. Aber seit ein paar Monaten ist es unerträglich. Ich träume von dem, was passiert ist. Ich bin stolz, dass ich mich entschuldigen konnte bei dem überlebenden Opfer. Aber auch das hilft nichts. Ich habe jeden Tag mit Psychiatern zu tun, weil ich nicht mehr kann. Ich kann nicht ruhig sitzen, kann nicht einschlafen. Mir wird jetzt erst klar, was ich da gemacht habe.“ – seine Worte wirken im Gegensatz zu einigen Äußerungen in der Hauptverhandlung aufrichtig.