Aprilscherz im Jänner? Krenmayr in Leoben gefragt

Dritter Obmann in der laufenden Saison

Kurios ist die Bestellung von Krenmayr zum neuen Obmann der Leobener trotzdem – hielten viele Leute sogar für einen verfrühten Aprilscherz. Immerhin war er erst im September als Präsident des ASV Siegendorf (Regionalliga Ost) zurückgetreten, dann folgte ein kurzes Gastspiel als Geschäftsführer beim FC Mauerwerk (Regionalliga Ost) ehe jetzt der „Transfer“ nach Leoben vollzogen wurde. „Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Wir müssen versuchen, den Verein auf Schiene zu bringen“, strotzt Krenmayr vor Tatendrang, „jetzt muss einmal der Masseverwalter seine Arbeit aufnehmen und alles der Reihe nach abarbeiten.“ Arbeit wartet genug auf Krenmayr und sein Team. Krenmayr ist nach Gulevski und Pfeiffer bereits der dritte Obmann in der Saison 2024/25.



Bis zum 6. Februar (Ende der Transferzeit) muss man eine Mannschaft für die Rückrunde in der Regionalliga Mitte aus dem Boden stampfen. „Es bleiben ein paar Spieler dem DSV aus dem Herbst erhalten. Wir werden aber natürlich auch einige Neuzugänge benötigen. Aber auch aus der Zweier-Mannschaft werden wir Spieler in die Kampfmannschaft raufziehen“, gibt Krenmayr einen Einblick in die Kaderplanung.



Nachwuchs weiter fördern

Ebenfalls ein wichtiges Thema am Monte Schlacko ist und bleibt der Nachwuchs. Da haben die bisherigen Verantwortlichen eine gute Arbeit geleistet, auf die man auch aufbauen kann. „Für uns sind die Kinder natürlich eine ganz wichtige Sache. Das Nachwuchszentrum und unsere vielen jungen Kicker sind das Fundament des Klubs. Sie sollen in naher Zukunft in Leoben in der Kampfmannschaft spielen“, so Krenmayr weiter.