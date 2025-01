Bürger warnen im Internet vor unheimlicher Bande

„Leute klingeln an und verhalten sich komisch“

Ähnliches ist seinem Amtskollegen aus dem rund zehn Kilometer entfernten Bad Hall zu Ohren gekommen: „Die Leute klingeln bei Häusern an und verhalten sich komisch. Die Polizei weiß Bescheid und versucht, das in den Griff zu bekommen“, sagt Ortschef Bernhard Ruf. Was ist nun an den Gerüchten dran – gibt es Vorfälle mit besagten Betrügern wirklich? Strafrechtlich jedenfalls nicht, denn Delikt wurde bisher kein einziges gemeldet: „Uns sind keine konkreten Einbrüche bekannt“, kann die Landespolizeidirektion beruhigen.