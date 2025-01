Ein Denkmal und ein Fest für die Zweisprachigkeit

„Den beiden gehört ein Denkmal gesetzt!“, erklärt Diözesanbischof Josef Marketz sein „persönliches Anliegen“. Die Rede ist von Ernst Waldstein-Wartenberg und Valentin Inzko sen., die als Co-Vorsitzende des Deutsch-Slowenischen Koordinationsausschusses in den 70er-Jahren unermüdlich für die Versöhnung zwischen den Volksgruppen gekämpft haben. „Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns gut in die Augen sehen. Da bietet sich ein Fest an – eingebettet ins Jubiläumsjahr“, betont Marketz, der erste Bischof aus der slowenischen Volksgruppe seit 200 Jahren.