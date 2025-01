Große Suche nach den besten Chören startet wieder

Bereits zum sechsten Mal sucht der ORF Kärnten die besten Stimmen des Landes. Und dabei wird in altbekannter Manier auf eine hochkarätige Jury gesetzt. Unter dem Vorsitz von Petra Schnabl-Kuglitsch werden Nataliya Lukina, Stanko Polzer und Klaus Kuchling bei den Vorentscheidungen in Möllbrücke (2. Oktober), in der Carinthischen Musikakademie Ossiach (9. Oktober) und im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal (16. Oktober) die Ohren spitzen, ehe es am 23. Oktober im Klagenfurter Konzerthaus das große Finale gibt.