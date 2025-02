Morgenspaziergang um eisiges Strasswalchen

Trotz Kälte hat sich Leserreporter Josef A. in den Morgenstunden zu einem Spaziergang in der Natur um Strasswalchen eingefunden. Diesem Umstand verdanken wir dieses schöne Foto eines eisigen Baumes, dessen Reif von der Morgensonne in Szene gesetzt wird. Herrliche Verhältnisse und ein tolles Bild. Vielen Dank für diese Einsendung!