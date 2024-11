Handy in Schulen: Experten fordern jetzt Verbot

Schulisches wird genauso schnell ausgetauscht wie Treffpunkte in der Freizeit. Doch das Surfen im Internet birgt enorme Gefahren. Kinder und Jugendliche können leicht zum Opfer werden, sei es durch Cybermobbing oder durch falsche Vorbilder im Netz. Lehrer sind genervt, denn oftmals wird in den Pausen oder sogar im Unterricht gezockt. In Italien, Schweden, Finnland, den Niederlanden und in Großbritannien sind Smartphones im Klassenzimmer längst verboten und auch hierzulande fordern immer mehr Experten ein rigoroses Verbot.