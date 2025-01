ÖSV-Adler scherzt: „Hätte es schon noch gelernt“

Das Skiflug-Wochenende in Oberstdorf hat bei den ÖSV-Adlern gemischte Gefühle hervorgerufen. Bereits am Samstag endete nicht nur der Erfolgslauf des ÖSV-Teams nach acht Siegen en suite, sondern auch die Serie von saisonübergreifend 24 Einzelbewerben mit mindestens einem Österreicher auf dem Podest. Und auch am Sonntag gab es keinen Sieg – dafür aber einen dritten Platz von Routinier Michael Hayböck.