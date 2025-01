Hofer: „Eine Beleidigung für alle Burgenländer“

„Eine Sauerei“

Hackers Forderung sei für ihn eine „Sauerei“ und eine „Beleidigung gegenüber den vielen Pendlern aus dem Burgenland, die in Wien arbeiten und die Stadt mit aufgebaut haben“. Die SPÖ in Wien zeige damit, dass ihr jeder Asylwerber aus fernen Ländern wichtiger sei als ein Patient aus dem Burgenland. „Wer eine Ambulanz in Wien besucht, erkennt klar, dass es nicht die Burgenländer sind, die für überfüllte Wartebereiche sorgen. Getrennte Wartezeiten wären eine unfassbare Demütigung für jeden Patienten aus dem Burgenland.“