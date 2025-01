Polit-Gerüchteküche brodelte am Wirtschaftsball

Morgen gibt SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bekannt, mit welcher Fraktion er Koalitionsverhandlungen führen will. Während er am vergangenen Samstag noch mit Vertrauten in Klausur ging, um den Verlauf seiner Vier-Augen-Gespräche mit den Spitzenkandidaten der drei anderen Landtagsparteien Revue passieren zu lassen und intensiv darüber zu beraten, welche der Parteien am ehesten als paktfähiger Koalitionspartner in Frage kommt, wurde in Eisenstadt ein rauschendes Fest gefeiert: der Ball der Wirtschaft.