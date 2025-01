Felix Leitner kommt vor WM langsam in Fahrt

Im letzten Rennen vor der WM Mitte Februar in Lenzerheide zeigte Leitner eine beherzte Leistung. Der Sprint-42. vom Freitag verbesserte sich um 26 Plätze. „Heute war das Rennen endlich wieder einmal so, wie ich es mir wünschen würde. Ich bin von Anfang an gut mitgekommen und konnte am Schießstand wieder zeigen, was ich eigentlich draufhabe“, sagte Leitner. Hinter Eder klassierte sich Patrick Jakob auf Rang 37. David Komatz (47.) und Fabian Müllauer (48.) verpassten Weltcup-Punkte.