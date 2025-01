„Sieg gestohlen!“ Aufregung um Sturz in Antholz

Beide zogen das Tempo an, Öberg setzte vor der letzten Kurve zum Überholmanöver an und fuhr dabei Tandrevold unglücklich in die Ski, auch ihr Stock geriet zwischen die Beine der Norwegerin. Die vierfache Weltmeisterin stürzte, musste den Sieg aufgeben und Öberg besiegelte ohne weitere Gegenwehr den schwedischen Triumph (1:07.26,0 Minuten/0 Strafrunden+6 Nachlader).