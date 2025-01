„Bei diesen Kickern geht mir einfach das Herz auf“

Gleich 53 Scorerpunkte gehen auf das Konto des neuen Barca-„Dreizacks“ Robert Lewandowski, Raphinha und Lamine Yamal. Auch bei der 7:1-Gala gegen Valencia am Sonntagabend trugen sich alle drei in die Scorerliste ein. Es entwickelt sich langsam aber sicher das nächste Super-Trio bei den Katalanen. Das sich auf der absoluten Überholspur befindet und am besten Weg ist, alle La-Liga-Rekorde zu brechen. „Zuerst muss der Herr Lewandowski aber erst meinen Torrekord holen“, grinst Hans Krankl.