Drei Fußgänger angefahren und dann geflüchtet

Ein unbekannter Pick-up-Fahrer hat am späten Samstagabend in Bildstein gleich drei Fußgänger von hinten angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Nach der Kollision wendete er und fuhr sogar nochmals an den Verletzten vorbei. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Lenker des weißen Pritschenwagens ohne Vordertüren. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.