Das Stift Kremsmünster hat einen neuen Abt

Lehrer und Pressesprecher

Er wolle in das Amt hineinwachsen, meinte er in einer ersten Stellungnahme. Aktuell ist er Rektor an der Ordensschule im Vatikan. Der gebürtige Linzer trat nach seinem Theologiestudium im Jahr 2000 in das Kloster Kremsmünster ein. Er unterrichtete am Stiftsgymnasium und war auch als Pressesprecher tätig.