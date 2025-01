Ramazzotti verhängte Fotoverbot in der Hofburg

Die Hofburg steht nicht still – während der Ballsaison spielt sich in den prunkvollen Räumlichkeiten in der Wiener City so einiges ab: Nicht nur bei Steirer- und Zuckerbäckerball wurde hier in diesem Jahr schon bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein geschwungen, am Freitagabend öffneten sich die großen Tore am Heldenplatz auch für den prunkvollen Ball der Wiener Wirtschaft!