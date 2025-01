Seifriedsberger und Pinkelnig springen aufs Podest

Österreichs Skispringerinnen Jacqueline Seifriedsberger und Eva Pinkelnig haben am Samstag im Weltcup in Zao in Japan im Superteam-Bewerb Rang drei erreicht. Das routinierte ÖSV-Duo schloss mit 643,1 Punkten und damit nur um 0,1 Zähler hinter den zweitplatzierten Norwegerinnen Thea Minyan Björseth/Eirin Maria Kvandal ab. Die Deutschen Selina Freitag/Agnes Reisch siegten nach insgesamt sechs Durchgängen.