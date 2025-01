Junge: Wenig Vertrauen in politische Institutionen

Hier orten Parteien Gründe für Vertrauensverlust

In Hinblick auf die politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigte sich FPÖ-Abgeordneter Maximilian Weinzierl wenig verwundert über den Vertrauensverlust junger Menschen in die politischen Institutionen. Er machte die scheidende Bundesregierung und deren Agieren in den Bereichen Migration, Pandemie-Bekämpfung oder Teuerung dafür verantwortlich.