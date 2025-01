„Sehr viel Wert“ – Gasser gewinnt Gold im Big Air

Snowboard-Ass Anna Gasser hat am Donnerstagabend (Ortszeit) bei den prestigeträchtigen X-Games in Aspen (USA) im Big Air triumphiert. In einem Bewerb auf höchstem Niveau setzte sich die zweifache Olympiasiegerin mit 93,66 Punkten vor der Japanerin Reira Iwabuchi (93,00) und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (92,66) durch.