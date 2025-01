Menschenrechtsgerichtshof verurteilt Frankreich

Die „eheliche Pflicht“, wie das französische Gericht sie darstelle, berücksichtige nicht, dass Einvernehmlichkeit Voraussetzung für jeglichen Sex sei, betonten die Richter am Donnerstag in Straßburg. Sie gaben der Klägerin Recht. Die Existenz einer „ehelichen Pflicht“ stehe „im Widerspruch zur sexuellen Freiheit und zum Recht auf den eigenen Körper“, hieß es in der Urteilsbegründung. Jeder Geschlechtsverkehr ohne Zustimmung sei ein Akt sexueller Gewalt, betonten die Richter.