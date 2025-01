Arnies Klima-Auktion mit Rekord von 1,55 Mio. Euro

Schwarzenegger solo und bestens gelaunt

Vor dem Dinner samt Auktion in der Reithalle des Stanglwirts, seinem „Leib- und Magen-Hotel“, hatte Schwarzenegger sich bestens gelaunt dem Blitzlichtgewitter am Red Carpet gestellt. Direkt aus New York von den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm „The Man with the Bag“ eingeflogen, schritt „Arnie“ mit breitem Grinsen – und heuer ohne Freundin Heather Milligan – in Richtung Reithalle.