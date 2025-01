Arnold Schwarzenegger spendet eine Million Dollar

Der „Terminator“ war während der Brände nicht in der Stadt, sondern befand sich zu den Dreharbeiten für seinen neuen Weihnachtsfilm „The Man with the Bag“ in New York. Diese Woche wird der Steirer wieder in der Heimat zugegen sein – und zwar im Rahmen der Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Dabei wird er nicht nur der samstäglichen Abfahrt auf der berüchtigten „Streif“ einen Besuch abstatten, sondern zuvor am Donnerstag auch wieder zu seiner Klima-Charity-Auktion in den Goinger Stanglwirt laden. Und am Tag darauf die dortige „Weißwurstparty“ beehren.