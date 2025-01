Ex-Lask-Boss übernimmt Lokal einer Voest-Legende

Vierter Urbann-Standort

„Wir kennen uns sehr gut. Als sich die Chance ergab, das Lokal zu übernehmen, war ich sofort begeistert. Ich wollte schon immer in der Gemeinde, in der ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht habe und wo meine Eltern noch immer wohnen, ein Lokal aufmachen. Es ist eine Herzensangelegenheit, es ist mein Baby“, so Holzhey über das vierte Urbann. Die Cafés in Wels, Pasching und Bad Hall führt Tochter Alexandra.