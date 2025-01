Die glorreichen Sieben sorgen für perfekte Pisten

Sie wagen sich mit ihrem bis zu 14 Tonnen schweren Gefährt in den Startbereich, die 85 Prozent steile Mausefalle, die Traverse und Co. – und das an einem Seil hängend. Ihre Arbeit ist die Basis dafür, dass sich die besten Skifahrer der Welt die Streif hinunterstürzen können. Die Rede ist von den KitzSki-Pistenraupenfahrern – sieben an der Zahl, die langjährige Erfahrung haben und von jungen Kollegen immer wieder unterstützt werden.