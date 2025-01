Real Valladolid gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE

Beim 5:1 gegen Salzburg hat David Alaba in der Champions League den nächsten Schritt auf dem Weg zurück zu alter Stärke genommen. Es fehle ihm noch etwas an Rhythmus, erklärte der Wiener nach seinem ersten Königsklassen-Einsatz nach seiner schweren Knieverletzung. Knapp eine halbe Stunde stand der ÖFB-Star am Mittwoch bei der Machtdemonstration gegen Salzburg auf dem Platz. Geht es nach Trainer Ancelotti, könnte Alaba aber auch schon bald in die Startformation zurückkehren.