Nach Windkraftbefragung: Zeichen stehen auf Sturm

In einer Pressekonferenz gibt FP-Chef Erwin Angerer seine Rechtsansicht zum Besten – gerade noch rechtzeitig vor dem Start der überparteilichen Gespräche, zu denen Landesvize Martin Gruber (VP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (VP) heute laden: „Bei einem so knappen Ergebnis haben wir die Verpflichtung, an einer Lösung zu arbeiten, die beide Seiten berücksichtigt.“ Doch wie verhandlungsbereit ist die FPÖ?