Bundesbahnen investieren in den Lärmschutz

Aber die Bundesbahnen investieren nicht nur kräftig in den Ausbau des Lärmschutzes. Auch in die Umrüstung der Fahrzeuge wurde in den vergangenen Jahren ordentlich investiert. „Alle in Betrieb befindlichen Güterwagen sind ab 2018 bis 2023 sukzessive mit neuen leisen Bremssohlen ausgestattet worden“, erklärt Zernatto-Peschel. Mit der Maßnahme konnte die Dezibelzahl der Güterzüge fast um die Hälfte halbiert werden.