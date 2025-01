Heino (86) zeigt das andere Gesicht der Gamsstadt

Am Mittwoch ist der Auftakt des Partyreigens im Zuge der Hahnenkammrennen in Kitzbühel erfolgt. Die „Krone“ war zu Gast bei Kitz-Legende Klaus Rohrer-Haslmayr in Aurach und bei der großen Filmschau von Kitz-Ikone Hansi Hinterseer mit Ehefrau Romana auf der Seidlalm.