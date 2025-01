Temperaturen bis 10 Grad: Zittern um Eislaufspaß

Das Eislaufvergnügen könnte in den kommenden Tagen allerdings getrübt werden. Denn nach und nach setzt sich aus Südwesten mildere Luft in Kärnten durch. Das sorgt für Nebel in den Niederungen und Temperaturen von maximal zehn Grad am Wochenende. „Wir beobachten natürlich den Wetterbericht genau und entscheiden für jeden See individuell, ob es noch zum Eislaufen geht oder nicht“, berichtet Friedrich Morak, EVW-Eismeister am Rauschelesee. Auf der Homepage sowie über einen eigenen WhatsApp-Kanal informiert der EVW aktuell über Sperren und Freigaben der einzelnen Seen.