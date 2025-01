„Wohnbonus“ in rund 50.000 Fällen zurückgefordert

Als Inflationsausgleich wurde 2023 ursprünglich ein „Wohnbonus“ ins Leben gerufen – rund 140 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt. Insgesamt wurde er an 620.100 Haushalte ausbezahlt, die jeweils 200 Euro erhielten, wie Wohnstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Mittwoch im Landtag. Doch nicht alle durften den Bonus behalten: In exakt 48.899 Fällen wurde er wieder zurückgefordert.