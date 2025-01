Fünf Sturm-Fans wegen Ausschreitungen vor Gericht

Bei der Befragung durch die Richterin verstrickte sich der 20-jährige Beschuldigte aber in Ungereimtheiten. Er war bei dem Vorfall mit einer Sturmhaube maskiert und in seiner Jacke wurde ein Zahnschutz-Etui gefunden. Der Angeklagte gab an, dass beides bereits in seiner Jacke gewesen sei, als er diese bei seinen Großeltern in seinem früheren Kinderzimmer aus dem Kasten genommen habe. Die Richterin wollte wissen, warum er sie aufgesetzt habe, wenn er als unbedarfter Zuschauer dort war. „Ich habe mir eingebildet, dass es dazugehört. Ich kannte die Usancen, weil ich beschäftige mich schon lange mit Fan-Kultur.“ Auf weitere Nachfrage meinte er: „Ich war mir bewusst, als ich die Haube aufgesetzt habe, dass es zu Auseinandersetzungen kommt.“ Er habe sie zum „Selbstschutz“ aufgesetzt. „Wovor wollten Sie sich denn damit schützen?“, hakte die Richterin nach. Erst versuchte der Frage auszuweichen, letztlich gestand er ein, „um nicht erkennbar zu sein“. Rational erklären könne er das nicht.